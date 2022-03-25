Москва, 25 марта, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Когда европейцы заявляют, что могут отказаться от российского газа, они хорохорятся, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

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По его словам, США находятся в более выгодном положении и могут «выпендриваться», так как имеют разных поставщиков энергоносителей и изолированы от Европы. Газ — российское богатство, им нужно торговать и с Азией, и с Европой.

«Ну пока покупают, пусть покупают. Никто же не отказывается от своих денег, это совершенно нормально. Они же хорохорятся», — сказал Медведев о европейских странах в интервью РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС не позволит России обходить санкции Запада и требовать оплаты за российский природный газ в рублях.

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