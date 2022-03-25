Биробиджан, 25 марта, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Поддержка, которую оказывает Россия жителям республик Донбасса, справедливая. Об этом заявил атаман Средне-Амурского окружного казачьего общества Николай Шкарупа.

ИА REGNUM Спецоперация на Донбассе

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«Наша страна, президент, правительство России и весь наш народ справедливо оказывают поддержку нашим братьям, принимая беженцев с теплыми чувствами и пониманием. Средне-Амурский казачий округ полностью поддерживает решение главы нашего государства и готов оказывать посильную помощь в сложившейся ситуации», — цитирует Шкарупу правительство ЕАО.

Ранее специальную операцию России в защиту ДНР и ЛНР поддержали казаки Дальневосточного федерального округа. Они подчёркивали, что чувствуют себя ответственными за судьбу своей страны и ее народа.

Как сообщало ИА REGNUM, решение проводить специальную операцию России по просьбе ДНР и ЛНР было правильным, уверен председатель федерации автомобильного спорта Еврейской АО Евгений Селезнёв. Он считает, что война, которая длилась восемь лет, должна закончиться победой над нацизмом.