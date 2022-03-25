Севастополь, 25 марта, 2022, 10:31 — ИА Регнум. В Севастополе 34 пациента с заражением коронавирусом госпитализированы в стационары за последние сутки, данные на 25 марта опубликовал департамент здравоохранения города. Накануне, 24 марта, в больницы доставили 21 ковид-пациента.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Выписаны 38 пациентов. На данный момент в больницах находится 320 пациентов, из них 230 — с подтвержденным COVID-19. Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуты 462 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё», — уточнили в департаменте.

За сутки в Севастополе подтверждено 109 новых случаев заражения коронавирусом — на восемь случаев больше, чем накануне. Статистику смертности пополнили три пациентас COVID-19 в возрасте от 83 до 91 года.

С начала пандемии в Севастополе было подтверждено 81 136 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 77 666. Скончались 2 250 человек.