Пекин, 25 марта, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Люди начали одомашнивать злаки около 10 000 лет назад, производя больше зерна, чтобы прокормить большее население. Китайское исследование выявило генетическую основу увеличения урожайности кукурузы и риса, двух важных источников человеческих калорий, сообщает 25 марта агентство Синьхуа.

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Ученые из Китайского сельскохозяйственного университета и Сельскохозяйственного университета Хуачжун определили ген под названием KRN2, который отличается между одомашненной кукурузой и ее диким предком теосинте.

Этот ген ограничивал количество рядов зерен в кукурузе, но человеческий отбор подавил его экспрессию и привел к увеличению количества зерен за счет увеличения рядов зерен, согласно исследованию, опубликованному в пятницу в журнале Science. Впоследствии исследователи обнаружили, что ген в рисе, называемый OsKRN2, демонстрирует аналогичный путь, согласно исследованию.

Полевые испытания показали, что подавление этих двух генов у кукурузы и риса увеличило урожайность зерна примерно на 10% и 8% соответственно, без видимого компромисса с другими агрономическими признаками.

Соавтор статьи и профессор генетики и селекции растений университета Ли Цзяньшэн сказал, что открытие ключевых генов, связанных с урожайностью, заложило основу для выведения лучших семян и обеспечения продовольственной безопасности Китая.