Москва, 25 марта, 2022, 10:29 — ИА Регнум. В РФ потенциальный спрос на автокредиты сохранится, но будет пребывать в латентной форме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 марта заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

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«Факторами, которые могут снизить общее подорожание, должны стать поставки новых автомобилей с альтернативных рынков, появление новых производителей и марок машин российских производителей, — сказал Цыганов. — Также нельзя исключить расширения практики субсидирования кредитных ставок государством при покупке продукции российского автопрома или первого семейного автомобиля. В итоге потенциальный спрос на автокредит сохранится, также как и на приобретение новых автомашин, но будет пребывать в латентной форме до насыщения авторынка и снижения кредитных ставок».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Цыганов объяснил, как в РФ может вырасти размер кредита на покупку автомобиля.