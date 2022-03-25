Кызыл, 25 марта, 2022, 10:29 — ИА Регнум. В микрорайоне Спутник под Кызылом за два месяца неизвестные «обнаглевшие» воры похитили девять мусорных контейнеров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации столицы Тувы.

Администрация Кызыла Мусорная площадка. Кызыл

Кражи происходили с 20 февраля по 23 марта с интервалом в одну-две недели. В связи с этим представители управляющей компании и МУП «Благоустройство» написали заявление в полицию. В мэрии предупредили, что все контейнера помечены номерами методом сварки на стенках, так что опознать их не составит труда.

Кроме того, в этом же микрорайоне вандалы систематически разрушают водоколонки.

«Вандалы колонки разбирают так, что нарушается система водоснабжения, воруют, срезают детали, наезжают на автотранспорте и кажется этому нет конца! Люди, когда же вы одумаетесь?!» — возмущаются чиновники.