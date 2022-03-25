Ярославль, 25 марта, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Глава Пошехонского района Ярославской области Николай Белов переизбран на новый срок. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Николай Белов

Николай Белов руководит районом с 2010 года. Главу района выбирали на собрании депутатов Пошехонского района, в итоге из двух кандидатов проголосовали за действующего руководителя.

«Рассказал о проделанной работе за 5 лет и о планах на предстоящий период, в том числе о разработке планов развития Пошехонского района. Понимая, что нас ждёт довольно сложный период, а люди всегда ожидают изменения в лучшую сторону, заверяю, что готов приложить все усилия — личные и команды для выполнения поставленных задач», — сказал после голосования депутатов Николай Белов.

Глава Пошехонского района переизбран на следующие пять лет.