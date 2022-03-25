Махачкала, 25 марта, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Завод «Дагдизель», выпускающий торпеды для подводного оружия, включен в санкционный список США. То, что предприятие оказалось в этом списке, означает лишь одно — признание его роли в укреплении обороноспособности России. Так прокомментировал событие глава Дагестана Сергей Меликов.

Gidropribor.ru Торпеда

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«Всё более абсурдные антироссийские санкции США коснулись и одного из дагестанских предприятий — завода «Дагдизель». Мне кажется, это лучшее признание роли нашего завода в укреплении обороноспособности и военной мощи России», — написал Меликов в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что предприятие является одним из немногих, кто выпускает морское подводное оружие, занимается дизелестроением и активно работает с государственным оборонным заказом. При этом санкции Запада для завода «Дагдизель» — лишь «дополнительный стимул для ещё более эффективной работы, самодостаточности и развития».