Москва, 25 марта, 2022, 10:24 — ИА Регнум. В России размер автокредита должен вырасти с учетом продолжающегося подорожания автомашин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 марта заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

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«С учетом продолжающегося подорожания автомашин должен вырасти и размер автокредита. При этом количество таких кредитов упадет не только из-за повышения кредитной ставки, но и из-за повышения требований к управлению кредитными рисками коммерческими банками и снижения доступности самих новых автомобилей, так как доходы населения не успели вырасти в том же темпе, — сказал Цыганов. — Будет наблюдаться и тенденция по увеличению срока кредитования, что позволяет снизить ежемесячные платежи. При этом пока эти факторы еще не успели серьезно сказаться на рынке автокредитования, и так испытывающим дефицит автомобилей и рост их стоимости с 2021 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что в РФ сократится спрос на автомобильные кредиты.