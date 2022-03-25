Джакарта, 25 марта, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди выразила беспокойство в связи с решением властей Афганистана закрыть девочкам доступ к старшей школе. Об этом министр иностранных дел Индонезии написала в своем аккаунте в Twitter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

Индонезия надеется, что Афганистан пересмотрит это решение.

«Индонезия продолжит содействовать расширению прав и возможностей женщин, особенно обеспечению доступа к образованию для женщин и девочек в Афганистане. Образование для всех, включая женщин и девочек, жизненно важно для будущего страны», — написала Ретно Марсуди в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия в 2021 году заняла 7-е место в мире по объему участия в миротворческих силах ООН.