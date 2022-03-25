Школы Ярославской области примут учеников из Мариуполя
Ярославль, 25 марта, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Школьники, прибывшие в Ярославскую область из Мариуполя, будут обучаться в двух сельских учебных заведениях. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.
Новых учащихся примут в школах села Великое Гаврилов-Ямского района и поселка Бурмакино Некрасовского района.
Для учеников младших классов организуют отдельные занятия по русской грамматике, поскольку последние три года на Украине все занятия проходили только на украинском языке Самые младшие — дошкольники — будут заниматься в пунктах временного размещения со студентами педагогического колледжа и Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского
Взрослых уже сейчас консультируют по поводу возможного трудоустройства и получения государственных услуг.