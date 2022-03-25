Ярославль, 25 марта, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Школьники, прибывшие в Ярославскую область из Мариуполя, будут обучаться в двух сельских учебных заведениях. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM В школе

Новых учащихся примут в школах села Великое Гаврилов-Ямского района и поселка Бурмакино Некрасовского района.

«Дети хорошо владеют разговорным русским языком, поэтому не будет сложности в обучении по программе 5 — 11 классов», — рассказала директор департамента образования области Ирина Лобода.

Для учеников младших классов организуют отдельные занятия по русской грамматике, поскольку последние три года на Украине все занятия проходили только на украинском языке Самые младшие — дошкольники — будут заниматься в пунктах временного размещения со студентами педагогического колледжа и Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского

Взрослых уже сейчас консультируют по поводу возможного трудоустройства и получения государственных услуг.