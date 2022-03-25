Ульяновск, 25 марта, 2022, 10:21 — ИА Регнум. В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту пожара в доме. Следствие полагает, что причиной возгорания стали спички, которые подозреваемый использовал во время ночной кражи. Об этом сообщает УМВД по Ульяновской области.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар

Информация о возгорании дома в одном из сел Старомайнского района поступила в полицию 19 марта. Правоохранители установили, что в дом проникли неизвестные лица, похитив телевизор, две иконы, картины и одежду.

«После похищения имущества произошло возгорание дома. Полицейские, обратив внимание на следы санок, уходящие от места происшествия, пришли к одному из домов на окраине села, в котором проживает местный житель», — говорится в сообщении.

В УМВД отмечают, что во время беседы с правоохранителями подозреваемый сознался в преступлении, пояснив, что в доме никто постоянно не жил, и он проник туда ночью, погрузив похищенное на санки.

«В качестве источника света мужчина использовал спички, которые, не потушив, бросал на пол», — отмечается в сообщении.

Полиция завела уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). В рамках расследования назначена товароведческая экспертиза.

Помимо этого, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ («Кража»).

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года в Мелекесском районе Ульяновской области вынесено судебное решение по делу о поджоге дома. Причиной преступления стала месть, злоумышленник получил два года колонии-поселения.

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