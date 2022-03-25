Бугуруслан, Оренбургская область, 25 марта, 2022, 10:20 — ИА Регнум. В Бугуруслане Оренбургской области в отношении директора детского сада возбудили уголовное дело. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по региону.

Kaluga.sledcom.ru Уголовное дело

Женщину заподозрили в превышении должностных полномочий. Заведующую уличили в вымогательстве премиальных выплат у сотрудников.

По версии следствия, преступление совершено в период с января 2019 года по июнь 2020 года. Руководитель дошкольного образовательного учреждения требовала от подчиненных, чтобы те передали ей часть своих премий.