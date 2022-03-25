Казань, 25 марта, 2022, 10:28 — ИА Регнум. В Татарии основную долю заболевших туберкулезом составляет трудоспособное население (жители в возрасте от 18 до 49 лет). Об этом сообщает начальник отдела санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по РТ Луиза Борисова.

Рентген

За 2021 год в республике выявили 912 новых случаев заболевания туберкулезом, показатели остались на уровне предыдущего года,

«В республике на учете состоит 1535 больных туберкулезом, из которых 33,5% выделяют микобактерии в окружающую среду. В контакте с ними состоят более 8 тыс. человек и из них заболели 10 человек, которые несвоевременно проходили обследование, уклонялись от лечения или же нарушали режим приема препаратов», — уточнила Борисова.

В основном заболевание выявляют во время профосмотров. Флюорографическим обследованием охватили 67,4% от доли прикрепленного населения. Годовой план выполнен на 98,3%, добавила представитель республиканского надзорного ведомства.

Среди детей в возрасте до 14 лет в прошлом году инфекцию выявили у 24 человек, с 15 до 18 лет — семь человек. В сравнении с 2020 годом заболеваемость снизилась на 5%. По словам Борисовой, среди не обследованных на туберкулез детей остаются 3879 человек, из них 18,2% посещают школы и детсады, сохраняя риск распространения заболевания.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии в 2020 году подтвердили 913 случаев заболевания туберкулезом.

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