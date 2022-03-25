* Талибы — запрещённая в России организация

Исламабад, 25 марта, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Лауреат Нобелевской премии Малала Юсуфзай, самый молодой социальный работник Пакистана, выразила обеспокоенность по поводу закрытия школ для девочек в Афганистане.

Darivoa.com Школа для девочек

Пакистанские СМИ сообщили в 24 марта, что активистка борьбы за права женщин выразила серьёзную обеспокоенность по поводу закрытия школ для девочек в Афганистане и призвала к их открытию.

«Я надеялась, что девочки будут ходить в школу; но временное правительство не сдержало своих обещаний», — написала Юсуфзай в Твиттере.

Читайте также: Ученицы в Кабуле потребовали открытия школ

«Временное правительство будет продолжать искать предлоги, чтобы не дать девочкам учиться, потому что они боятся образованных и влиятельных женщин», — добавила она.

23 марта, когда девочки думали вернуться в школы после восьмимесячного перерыва, они оказались перед закрытыми дверями ученых заведений.

Восемь месяцев назад, когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вошли в Кабул, их правительство объявило, что школы для девочек закрыты до особого распоряжения. Однако по прошествии этого времени, несмотря на давление мирового сообщества, школы для девочек так и не открылись.

Перед новым годом (21 марта) министерство образования выпустило информационный бюллетень с призывом к девочкам вернуться в школу в соответствии с положениями шариата, но с началом нового учебного года оно выпустило изменило распоряжение о том, что девочки не могут ходить в школу до утверждения школьной формы, соответствующей нормам шариата.