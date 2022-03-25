Волгоград, 25 марта, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Четырёхлетний ребёнок погиб под колёсами грузового автомобиля в Красноармейском районе Волгограда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 марта в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП

По предварительным данным, вечером 24 марта 65-летний житель Чеченской Республики на грузовике с полуприцепом напротив дома №27 по улице Фадеева наехал на женщину с внуком, переходивших проезжую часть дороги по регулируемому наземному пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Четырёхлетний мальчик скончался на месте аварии до прибытия скорой медицинской помощи.

За жизнь 68-летней женщины борются врачи — она госпитализирована с травмами различной степени тяжести.