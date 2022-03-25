Роли, США, 25 марта, 2022, 10:18 — ИА Регнум. «Даллас Старз» одержал победу над «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

Paul Nicholson Александр Радулов

В составе «Далласа» шайбы забросили форварды Джейми Бенн и Роопе Хинц, оформивший дубль. Российский нападающий Александр Радулов отдал одну результативную передачу.

В составе «Каролины» дубль на счету форварда Нино Нидеррайтера, ещё один гол забил Винсент Трочек.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Далласа». Решающий бросок исполнил нападающий Тайлер Сегин.

На сегодняшний день «Даллас» занимает восьмое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 75 очков. «Каролина» идёт на втором месте в Восточной конференции с 91 очком.

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