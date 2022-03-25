Москва, 25 марта, 2022, 10:16 — ИА Регнум. В Москве на площадке Музея Победы состоялось заседание экспертного совета по проведению грантовых конкурсов Президентского фонда культурных инициатив.

ФПКИ Фонд культурных инициатив

С приветственным словом к участникам обратился председатель экспертного совета, композитор и продюсер Игорь Матвиенко. Он поблагодарил всех экспертов за проделанную работу и внимание к проектам и конкурсу со стороны членов совета.

С докладом об итогах независимой экспертизы выступил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. Он напомнил, что прием заявок завершился 20 января. В информационной системе фонда на сайте фондкультурныхинициатив. рф зарегистрировались 22 312 новых пользователей, общее число регистраций за два конкурса (первый состоялся в 2021 году) — более 61 тысячи. Итоговое количество оформленных и поданных проектов в этот раз — 10 290 из 84 регионов.

«Мы видим, что регионы активно включились, проанализировав итоги заявочной кампании первого конкурса, некоторые усилили работу с участниками, от них подано больше проектов, чем на прошлый конкурс. Наиболее активными регионами по количеству заявок в «новой волне» конкурса стали: Москва, Республика Татарстан, Белгородская область, Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Краснодарский край, Московская область, Удмуртская Республика, Тюменская область, Волгоградская область», — рассказал Роман Карманов.

Основная повестка встречи — обсуждение итогов независимой оценки проектов экспертами, проходившей в течение четырех недель. Также приняты решения по спорным вопросам по ряду заявок, поступивших на конкурс. «Всего экспертизу прошли 9 868 проектов. В процессе оценки заявок участвовали 454 эксперта из 66 регионов», — рассказал Игорь Соболев, первый заместитель генерального директора Президентского фонда культурных инициатив.

Также на заседании были озвучены предварительные итоги опроса региональных органов власти России о востребованности проектов, реализованных или реализуемых при поддержке Фонда. В опросе приняли участие 71 субъект Российской Федерации, оценив на 4,88 из 5 баллов востребованность культурных инициатив жителями регионов и на 4,72 балла востребованность информации о них. В целом, согласно обобщенному мнению, все проекты, победившие в конкурсе 2021 года, оказывают позитивное влияние на развитие сферы культуры в регионах, способствуют развитию креативных индустрий и повышают качество жизни населения.

Итоговое решение об определении победителей конкурса будет принято на заседании Координационного комитета, которое пройдет в ближайшее время.

Напомним, общий фонд грантового конкурса составляет 4 млрд рублей. В текущем году будет проведен еще один конкурс, суммарный бюджет обоих — 8 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Президентский фонд культурных инициатив создан по предложению президента Российской Федерации Владимира Путина, озвученного 21 апреля в ходе послания Федеральному собранию, и осуществляет деятельность на основании Указа Президента Российской Федерации от 17 мая 2021 года № 287 «О создании Президентского фонда культурных инициатив».