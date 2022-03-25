Степанакерт, 25 марта, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Подразделения вооружённых сил Азербайджана 24 марта нарушили линию соприкосновения в Нагорном Карабахе и продвинулись в направлении сёл Парух и Храморт. Об этом сообщает Инфоцентр Арцаха.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«В результате переговоров и дополнительных мероприятий в сфере безопасности движение ВС Азербайджана на нашей территории на данный момент приостановлено, однако противник пока не вернулся на исходные позиции», — говорится в сообщении.

По данным Инфоцентра, на место прибыли российские миротворцы. Идут переговоры с азербайджанской стороной.

Напомним, ранее МИД Армении обвинил Баку в несоблюдении соглашения от 10 ноября 2020 года с Ереваном и Москвой и в нарушении линии соприкосновения в Карабахе. В минобороны Азербайджана отрицают нарушение.