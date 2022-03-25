Шредер назвал ситуацию на Украине следствием политического провала
Анкара, 25 марта, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Бывший канцер ФРГ ГерхардШредер назвал события на Украине следствием «политического провала» при построении системы безопасности. Об этом пишет Die Welt.
По его мнению, ЕС в итоге увеличит оборонный потенциал и возьмет на себя большую ответственность за обеспечение безопасности.
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Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России ВладимирПутин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.