Анкара, 25 марта, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Бывший канцер ФРГ ГерхардШредер назвал события на Украине следствием «политического провала» при построении системы безопасности. Об этом пишет Die Welt.

Ceska strana socialne demokraticka Герхард Шредер

«Мы не создали архитектуру безопасности, учитывающую изменившуюся ситуацию после падения Берлинской стены», — сказал он на конференции по безопасности в Турции.

По его мнению, ЕС в итоге увеличит оборонный потенциал и возьмет на себя большую ответственность за обеспечение безопасности.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России ВладимирПутин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.