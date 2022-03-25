Оренбург, 25 марта, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Во все уровни бюджета от налогоплательщиков Оренбургской области поступило более 98 млрд рублей платежей. По сравнению с 2021 годом отмечен рост объема налоговых поступлений. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В январе-феврале 2022 года в консолидированный бюджет России поступило 98,6 млрд рублей налоговых доходов, что на 42 млрд рублей (74,1%) больше поступлений прошлого года. В федеральный бюджет поступило 87 млрд рублей — это на 37,4 млрд рублей (75,5%) большем, чем в 2021 году.

Объём поступлений в консолидированный бюджет Оренбургской области составил 11,7 млрд рублей. Прошлогодний показатель превышен на 4,6 млрд рублей (64,6%).

Данная ситуация стала следствием увеличения поступлений по налогам и сборам, регулярным платежам за пользование природными ресурсами на 71,1% (на 26,3 млрд рублей), налогу на добавленную стоимость на 81% (на 10,2 млрд рублей), налогу на прибыль организаций — в 6,6 раза (на 3,5 млрд рублей), акцизам на нефтепродукты — в 2,1 раза (на 1,1 млрд рублей).

В бюджет Оренбурга за два месяца поступило 697,1 млн рублей налоговых доходов, что на 55,1 млн рублей (8,6%) больше, чем в прошлом году. Основную часть доходной части казны муниципалитета составляют поступление налога на доходы физических лиц (57,4%); налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (24,5%); земельного налога (11%) и налога, взымаемого в связи с применением патентной системы налогообложения (2,2%).