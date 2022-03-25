Кемерово, 25 марта, 2022, 10:12 — ИА Регнум. В Кемеровской области пройдёт международный фестиваль «Ночь Юрия Гагарина». Такое решение принял губернатор региона Сергей Цивилёв в ответ на отказ американского фонда использовать в названии мероприятия имя Юрия Гагарина, сообщили в правительстве Кузбасса.

Анна Алябьева ИА REGNUM Кузбасс

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

Цивилёв заявил, что недопустимо переписывать историю, вычеркивая из неё имена величайших людей.

«Кузбасс — родина великих космонавтов. Сразу двое наших земляков — Алексей Леонов и Борис Волынов — были в первом отряде космонавтов, — напомнил Цивилёв. — Поэтому принято решение о проведении фестиваля в Кузбассе. Он будет проводиться каждый год в ближайшую после 12 апреля ночь с пятницы на субботу, в этом году — с 15 на 16 апреля».

Фестиваль состоится в Ледовом дворце «Кузбасс». На ночном концерте выступит «Хор Турецкого». Точную программу мероприятий обещают опубликовать позже.