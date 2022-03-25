Ставрополь, 25 марта, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Власти Ставропольского края позаботятся о недопущении дефицита лекарственных средств для лечения детей или перебоев в их поставками. В этих целях глава региона Владимир Владимиров поручил закупить годовой запас лекарств. Прежде всего будут закуплены лекарства, производимые за границей и не имеющие российских аналогов.

ru.torange.biz Лекарства и деньги

«Нам нужно затвердить перечень лекарств, которые не имеют российских аналогов, и которые мы приобретали у недружественных стран, и обеспечить их годовой запас. Детей надо лечить! И нужно покупать эти лекарства. Затвердиться и срочно купить годовой запас», — написал Вадимиров в своем Telegram-канале.

Напомним, в Росздравнадзоре отсутствие в аптеках тех или иных лекарственных препаратов связали «с нездоровым ажиотажем» граждан, которые в панике скупают годовые запасы лекарственных средств. Из-за этого спрос на некоторые препараты вырос «в пять — десять раз».

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