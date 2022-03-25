Ростов-на-Дону, 25 марта, 2022, 10:08 — ИА Регнум. В Ростовской области продолжается реализация всех инвестиционных проектов. Ни одна зарубежная компания не отказалась от своих обязательств. Об этом сообщил генеральный директор Агентства инвестиционного развития (АИР) Ростовской области Игорь Бураков.

Александр Погожев ИА REGNUM Ростовская область

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«Те компании, которые мы привели из «недружественных стран» в Ростовскую область, ни одна еще не остановила свой проект, их продолжают реализовывать», — сказал он на заседании совета по инвестициям при главе администрации Ростова-на-Дону.

ИА REGNUM сообщало, что зарубежные компании, которые работают в Ростовской области, также не заявляли о прекращении своей деятельности на Дону. Об этом ранее заявил глава региона Василий Голубев. По его словам, часть компаний замедлила динамику, однако все они планирует продолжать работать в Ростовской области.