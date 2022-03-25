Петрозаводск, 25 марта, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Из Республики Карелия отправился первый отряд добровольцев, решивших принять участие в специальной военной операции России на Украине. Об этом 25 марта сообщил глава региона Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Vk.com/aparfenchikov Артур Парфенчиков проводил добровольцев из Карелии в Донбасс

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По его словам, девять жителей региона» не по контракту, не по понуждению, а по зову сердца» отправились в Донбасс.

«За час до отправки поезда встретились, поговорили по душам. О добровольчестве, о мире и войне. О родине — кто-то местный, кто-то родился в Пскове, кто-то в Крыму, кто-то из Донецка. У многих за плечами горячие точки — Южная Осетия, Чечня, Сирия», — рассказал Парфенчиков.

«Понимаю и принимаю их желание быть в строю, на передовой. Подняли сто грамм за возвращение и за победу. Душой и сердцем с каждым из этих мужиков. Храни вас Бог!», — добавил глава Карелии.

Напомним, с начала специальной военной операции России на Украине 24 февраля в Карелии простились с четырьмя российскими военнослужащими. При исполнении воинского долга погибли ефрейтор, старший разведчик-пулеметчик Павел Самохин, сержант, старший радист разведбатальона Роман Грудов, 21-летний военнослужащий Никита Ерошкин и 19-летний Кирилл Некрасов.