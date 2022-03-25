Чувашским аграриям «не хватает катастрофически земли» — вице-премьер
Чебоксары, 25 марта, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В Чувашии в настоящее время остаются необрабатываемыми 17 тыс. гектаров земли при потребности аграриев в 60 тыс. гектаров земли. Местным землепашцам «не хватает катастрофически земли». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов.
Выступая на сессии, глава аграрного ведомства ответил на вопрос об использовании земельных участков и предоставлении их инвесторам.
Напомним, что в Чувашии в 14 районах продолжится работа по вводу оборот необрабатываемых сельхозземель. В 2022 году планируется расширить площадь пахотных земель на 10,5 тыс. гектаров.
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Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии посевная площадь в 2022 году может составить 545 тыс. гектар, что на 5,4 тыс. гектара больше уровня 2021 года (539,6 тыс. гектар). Рост составит 1%.