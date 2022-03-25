Чебоксары, 25 марта, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В Чувашии в настоящее время остаются необрабатываемыми 17 тыс. гектаров земли при потребности аграриев в 60 тыс. гектаров земли. Местным землепашцам «не хватает катастрофически земли». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов.

Cap.ru Сергей Артамонов

Выступая на сессии, глава аграрного ведомства ответил на вопрос об использовании земельных участков и предоставлении их инвесторам.

«В Чувашской Республике не обрабатывается около 17 тыс. гектаров земли. Это мелкие куски во всех 21-м районе. Раздали же в 90-ые годы земельные участки всем, теперь часть обрабатывается, часть — нет. 17 тыс. гектар таких земель у нас есть. И есть ещё «залесённые». Для работы нашим аграрникам Чувашской Республики сегодня не хватает около 50 — 60 тыс. гектаров земли. Себе не хватает катастрофически земли», — сказал Сергей Артамонов.

Напомним, что в Чувашии в 14 районах продолжится работа по вводу оборот необрабатываемых сельхозземель. В 2022 году планируется расширить площадь пахотных земель на 10,5 тыс. гектаров.

Читайте также: Площадь посадки картофеля в Чувашии увеличат на 11%

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии посевная площадь в 2022 году может составить 545 тыс. гектар, что на 5,4 тыс. гектара больше уровня 2021 года (539,6 тыс. гектар). Рост составит 1%.