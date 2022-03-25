Тес-Хемский район, Тыва, 25 марта, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В Туве перед судом предстанет 49-летняя местная жительница по обвинению в убийстве малолетнего ребёнка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, трагедия произошла в селе Самагалтай 10 декабря.

СУ СКР по Туве Обвиняемая в убийстве младенца. Тува

По данным следствия, у обвиняемой в это время гостили знакомая с шестимесячным сыном. Женщины распивали спиртное. Около 15−16 часов дня гостья вышла из дома, чтобы снять наличные деньги, оставив младенца с хозяйкой.

«Через некоторое время мальчик, проснувшись, начал плакать, отчего обвиняемая, разозлившись, что ребёнок плачет, не даёт ей спать и раздражает её, нанесла неоднократные удары кулаками по голове, а затем — один удар ножом в лицо ребёнка», — отметили в управлении.

В результате мальчик скончался на месте. Тогда женщина положила тело ребёнка в спортивную сумку и спрятала в палисаднике дома на соседней улице. Вернувшись в дом и не найдя сына, мать мальчика обратилась в полицию, после чего было возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, громким делом заинтересовался председатель СКР Александр Бастрыкин. Он потребовал от регионального управления доклада, а также поручил дать оценку действиям матери и сотрудников органов профилактики.