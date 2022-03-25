Донецк, 25 марта, 2022, 10:05 — ИА Регнум. За последние сутки из Мариуполя в пункт оказания помощи населению (ПОПН) «Безыменное» эвакуированы 615 человек. Об этом 25 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Официальный сайт ДНР Эвакуация жителей ДНР

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По информации штаба, за период с 8:00 24 марта по 8:00 25 марта в Безыменное эвакуированы 615 мариупольцев, в том числе 107 детей. Сейчасони находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, развёрнутом силами МЧС ДНР.

Всего пункт для эвакуируемых граждан в Безымённом принял с 5 марта 5740 человек.