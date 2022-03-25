Воронеж, 25 марта, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Воронежские спасатели призвали рыбаков, которые, несмотря на все запреты, захотят выйти на весенний лёд, соблюдать максимальные меры осторожности. Обращение опубликовала пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области.

Лёд

В пресс-службе отметили, что весной находится достаточное число граждан, которые рискуют выходить на уже некрепкий лёд. Службы спасения находятся в готовности к реагированию.

«Собираясь на лёд весной нужно четко осознавать возможные риски. Если акватория воронежского водохранилища перекрыта видеокамерами и городская служба спасения находится в готовности к реагированию, то на удаленных водоемах помощь своевременно может и не прийти. Если все-таки рыболовный азарт перевешивает, собираясь на рыбалку в обязательном порядке, возьмите с собой средства спасения — длинную веревку с грузиком, «самоспасалки» или, на крайний случай, два мощных гвоздя, с помощью которых можно будет выбраться из полыньи. Хорошо было бы заблаговременно приобрести специальный нетонущий зимний костюм. Никогда не ходите в одиночку — хотя бы вдвоем!» — призвали в пресс-службе МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, за в Воронежской области за последние пять дней резко потеплело — если ещё неделю назад ночные температуры достигали — 16 градусов, а днём было до восьми градусов мороза, то с понедельника, 21 марта, днём воздух прогревается до +8…9 градусов тепла, в отдельных районах прогнозируется до +15, ночная температура — в районе нуля.