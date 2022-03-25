В Татарии детские лагеря примут участие в программе туристического кешбэка
Казань, 25 марта, 2022, 10:04 — ИА Регнум. В Татарии по программе туристического кешбэка на смены с 1 мая по 1 сентября можно приобрести путевки во все детские лагеря (более 120 лагерей). Об этом сообщил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.
«Программа туристического кешбэка продолжит работу в этом году на все путевки, которые будут приобретаться после 30 марта», — отметил он.
В республике рассчитывают, что в программе поучаствуют и те лагеря, которые находятся вне региона, передает «Татар-информ». По программе детского кешбэка можно вернуть до половины стоимости путевки, но не более 20 тыс. рублей.
По словам министра, в 2022 году в детских лагерях Татарии смогут отдохнуть около 220 тыс. ребят.
ИА REGNUM ранее сообщало, количество оздоровительных организаций для детей, участвующих в программе кешбэка за путевки, увеличилось в Якутии. Теперь в республике 19 таких детских лагерей.
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