Казань, 25 марта, 2022, 10:04 — ИА Регнум. В Татарии по программе туристического кешбэка на смены с 1 мая по 1 сентября можно приобрести путевки во все детские лагеря (более 120 лагерей). Об этом сообщил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский лагерь

«Программа туристического кешбэка продолжит работу в этом году на все путевки, которые будут приобретаться после 30 марта», — отметил он.

В республике рассчитывают, что в программе поучаствуют и те лагеря, которые находятся вне региона, передает «Татар-информ». По программе детского кешбэка можно вернуть до половины стоимости путевки, но не более 20 тыс. рублей.

По словам министра, в 2022 году в детских лагерях Татарии смогут отдохнуть около 220 тыс. ребят.

ИА REGNUM ранее сообщало, количество оздоровительных организаций для детей, участвующих в программе кешбэка за путевки, увеличилось в Якутии. Теперь в республике 19 таких детских лагерей.

Читайте также: В Татарии планируют вдвое увеличить турпоток