Тюмень, 25 марта, 2022, 10:03 — ИА Регнум. В Тюменской области в 2022 году за счёт бюджетных средств отреставрируют более чем 50 объектов культурного наследия. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Igor Nikolajeviĉ Pivovarov Тюмень

В Тюмени из крупных объектов подлежат реставрации Церковь Спаса, водонапорная башня, дом Рубцовой и дом Колмогоровых. В Ишиме отреставрируют женскую гимназию 1863 года строения и дом купца Перминова 1910 года.

Также в Тюмени и Тобольске планируются работы по реставрации объектов за счёт средств частных лиц — дом Оверштейна, здание первой в Тюмени электростанции, дом Привалова и другие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области около двух тысяч объектов культурного наследия. Из них 642 включены в федеральный реестр, 70% из них находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.