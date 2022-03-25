Брюссель, 25 марта, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Бельгию для участия в саммитах НАТО и G7 поднял проблему украинских беженцев, передает BFM TV.

En-marche.fr Эммануэль Макрон

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По мнению Эммануэля Макрона, «мы должны избегать торговли людьми и защищать украинцев на нашей земле».

«В Европе уже 3,5 млн украинских беженцев», — пояснил глава французского государства, добавив, что «это одна из самых серьезных проблем, с которыми сталкивается Европейский союз».

Президент Франции призывает к солидарности, в частности, с соседними с Украиной странами. Эммануэль Макрон попросил помощи в решении проблемы беженцев у стран G7, включая Канаду, США и Великобританию.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция и ее союзники не будут поставлять технику, такую как «самолеты или танки», на Украину.