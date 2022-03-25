Турецкие бизнесмены изучают инвестиционные площадки Ростовской области
Ростов-на-Дону, 25 марта, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Инвестиционные площадки Ростовской области привлекли большое внимание бизнесменов из Турции. На это обратил внимание генеральный директор Агентства инвестиционного развития (АИР) Ростовской области Игорь Бураков.
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По его словам, такого потока турецких компаний, желающих реализовать инвестиционный проекты на донской земле, не было около 20 лет. Инвесторы видят множество плюсов ведения бизнеса в России.
«Мы увидели новый поток, которого у нас никогда не было на горизонте 20 лет, турецких компаний, которые видят очень большие возможности в России и хотят реализовывать проекты здесь и сейчас, не дожидаясь того, когда кризис разрешится. Потому что при той девальвации рубля, которая случилась, они уверены, что выпускать продукцию в России и в Ростовской области, в частности, намного выгоднее, чем в Турции», — сказал Бураков на заседании совета по инвестициям при главе администрации Ростова-на-Дону.
Как уже сообщало ИА REGNUM, российский посол в США Анатолий Антонов, комментируя введение 24 марта нового пакета антироссийских санкций, обратил внимание на тщетность попыток Вашингтона и его союзников с помощью санкций разрушить экономику и подорвать внутриполитическую ситуацию в России.