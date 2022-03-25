Уфа, 25 марта, 2022, 10:03 — ИА Регнум. 51 турист из Башкирии вернулся на родину из Египта. Эту информацию 25 марта подтвердили в пресс-службе главы региона.

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Сообщается, что некоторые туристы из Башкирии по разным причинам оказалась за рубежом и испытывают сложности с возвращением в республику.

По поручению главы Башкирии Радия Хабирова 24 марта был организован вывозной рейс из Египта. В результате 51 житель вернулся на родину. Туристы находились за рубежом по турпутевкам. Среди вернувшихся много детей.

Отмечается, что в настоящий момент за границей находятся около 190 туристов из Башкирии.

Ранее ИА REGNUM сообщалось о том, что в Башкирии работает оперативный штаб по поддержке соотечественников, которые остались за рубежом после введения санкций и отмены рейсов авиакомпаний.