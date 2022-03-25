Ташкент, 25 марта, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 марта принял делегацию Саудовской Аравии во главе с министром инвестиций Халидом аль-Фалихом. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

Халид аль-Фалих пребыл в Узбекистан в рамках участия в первом Ташкентском международном инвестиционном форуме.

«В ходе беседы были рассмотрены вопросы дальнейшего развития узбекско-саудовских многоплановых отношений», — говорится в сообщении.

Мирзиёев высоко оценил динамичное развитие двустороннего сотрудничества и продвижение крупных инвестиционных проектов, прежде всего, в сфере энергетики.

«Особо отмечен вклад корпорации ACWA Power в продвижение проектов модернизации энергетической инфраструктуры и развития «зеленой» энергетики в различных регионах нашей страны общей стоимостью 2,7 миллиарда долларов», — говорится в сообщении.

В ходе встречи важное внимание было уделено подготовке и реализации перспективных инвестиционных проектов в нефтегазовой, газохимической и химической отраслях, горнорудной промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и фармацевтике, а также других приоритетных направлениях на основе «дорожной карты».