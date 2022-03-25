В Чувашии находятся 65 беженцев из Донбасса
Чебоксары, 25 марта, 2022, 09:58 — ИА Регнум. В Чувашии в настоящее время находятся 65 граждан, эвакуированных ДНР и ЛНР. Все они добрались до республики самостоятельно. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на сессии Госсовета руководитель ГКЧС Чувашии Сергей Павлов.
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Отвечая на вопрос о ситуации с беженцами, председатель госкомитета сообщил, что до республики добрались 65 граждан Донбасса.
В данном пункте временного пребывания можно разместить 600 человек. По словам руководителя ГКЧС, «предусмотрено ещё на 659 человек дополнительно развернуть пункт временного размещения».
Напомним, что в рамках федерального решения Чувашия должна принять 1259 беженцев, эвакуированных из ДНР и ЛНР.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 и 18 марта из Чувашии ушли на Донбасс гуманитарные грузы, где большую часть составили продукты питания.