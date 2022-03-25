В Хакасии ожидается очень сильный ветер
Абакан, 25 марта, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Жителей Хакасии предупредили об очень сильном ветре.
Александр Погожев ИА REGNUM
Сильный ветер
Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Абакана, 25 марта в Хакасии ожидается усиление ветра. Местами порывы будут достигать 15−20 м/с. В горах местами ожидается сильный снег.
По данным синоптиков, на дорогах сохранится гололедица.
Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатку со стороны Охотского моря надвигается циклон.
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