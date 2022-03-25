Медведев: Россия должна получать доходы от торговли нефтью и газом
Москва, 25 марта, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Россия должна готовиться к переориентации рынка энергоресурсов, но сейчас богатство страны — нефть и газ, и ими надо торговать, получать доходы, заявил в интервью заместитель председателя Совбеза РФ ДмитрийМедведев.
Медведев подчеркнул, что раз в 50−70 лет происходит переориентация по всем энергоносителям.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведев заявил, что расчеты западных стран на то, что российские бизнесмены, ставшие в текущей ситуации «без вины виноватыми», смогут повлиять на власти РФ, являются бессмысленными.
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