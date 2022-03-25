Москва, 25 марта, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Россия должна готовиться к переориентации рынка энергоресурсов, но сейчас богатство страны — нефть и газ, и ими надо торговать, получать доходы, заявил в интервью заместитель председателя Совбеза РФ ДмитрийМедведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Это наше богатство, и газ, и нефть. Надо этим торговать с европейцами, с азиатскими партнерами», — сказал он в интервью РИА Новости.

Медведев подчеркнул, что раз в 50−70 лет происходит переориентация по всем энергоносителям.

«Я не знаю, что будет в 2050 году, что будет основным энергоносителем, источником энергии: водород или иные технологии. Не знаю просто. Поэтому к этому нужно готовиться, и нам тоже. Но сейчас это значительная часть наших доходов, и мы обязаны все эти доходы», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведев заявил, что расчеты западных стран на то, что российские бизнесмены, ставшие в текущей ситуации «без вины виноватыми», смогут повлиять на власти РФ, являются бессмысленными.

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