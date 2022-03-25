Майкоп, 25 марта, 2022, 09:57 — ИА Регнум. В Адыгее в 2022 году планируют реализовать три крупных проекта в рамках исполнения задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным по достижению целевых показателей национальных проектов. Всего будет выполнено мероприятий в рамках нацпроектов на общую сумму 5,7 млрд рублей. Об этом сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в ходе заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ.

Пресс-служба правительства Адыгеи Правительство Адыгеи

По словам Кумпилова, по нацпроектам при помощи федерального центра построят промышленную зону в Тахтамукайском районе, создадут инженерную и социальную инфраструктуру для комплексной застройки в городе Майкопе, а также обеспечивающую инфраструктуру для туристско-рекреационного парка «Даховская поляна».

Напомним, в 2021 году в Адыгее в рамках реализации национальных проектов было запланировано строительство или капитальный ремонт 19 объектов.

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