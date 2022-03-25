Ульяновск, , 09:56 — REGNUM В Ленинском районе Ульяновска завершено расследование и передано в суд уголовное дело по факту хищении 14 млн рублей, выделенных на строительство дома для детей-сирот. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Фигурантом уголовного дела стал бывший директор одной из строительных организаций. Правоохранители установили, что в 2013—2016 годах он использовал фиктивную проектно-сметную документацию, организовав строительство многоквартирного дома в селе Большое Нагаткино Цильнинского района. В надзорном ведомстве уточняют, что многоэтажка была предназначена для обеспечения жильём детей-сирот и участников долевого строительства.

По данным прокуратуры, обвиняемый привлёк к работе лиц без профильных знаний и использовал при строительстве некачественные материалы, в результате жильцы вынуждены были переехать в другие предоставленные им жилые помещения.

Ущерб, причинённый министерству строительства Ульяновской области и данным категориям граждан оценивается в размере более 14 млн рублей.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество с использованием служебного положения»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту хищения средств при ремонте школы.

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