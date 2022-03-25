Белокуриха, Алтайский край, , 09:55 — REGNUM В алтайском туркластере «Белокуриха горная» в рамках заключенного в марте 2022 года соглашения между Федеральным агентством по туризму и правительством Алтайского края на строительство автодороги из федерального бюджета региону выделено 465,67 млн рублей. Ее протяженность составит 1,9 км, ширина проезжей части — шесть метров, сообщает территориальное управление по развитию тризма и курортной деятельности.

Отдых в Белокурихе Сайт Алтайского края

Проектные решения позволят обеспечить круглогодичное безопасное движение транспорта. Для обеспечения безопасности на дороге предусмотрено светодиодное освещение, обустройство тротуара и велосипедной дорожки.

В настоящее время на объекте ведутся подготовительные работы, завершение строительства автомобильной дороги планируется до конца текущего года. Генеральной подрядной организацией является Северо-Восточное ДСУ, заказчиком объекта выступает Алтайавтодор.

Строительство автодороги осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Алтайский край)» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Напомним, что в конце 2021 года на площадке «Белокуриха горная» была открыта автомобильная дорога до горы Мишина. Помимо объектов дорожной и коммунальной инфраструктуры на территории кластера осуществляется создание объектов туристской индустрии.

Как сообщало ИА REGNUM, проекту «Белокуриха-2» придавали большое значение, как на региональном, так и на федеральном уровнях. На его создание было направлено 3,1 млрд рублей, в том числе 1,5 млрд рублей государственных средств и 1,6 млрд рублей частных инвестиций.

Здесь должны быть возведены современные санаторно-курортные комплексы с размещением до 4,5 тысячи человек. В 2017 году в туркластере начали строить новый горнолыжный комплекс.

Проект стоимостью 100 миллионов рублей компания «Курорт Белокуриха» презентовала на выставке «Интурмаркет-2017» в Москве. Там же было подписано инвестиционное соглашение о строительстве горнолыжных трасс на горе Мишина.

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