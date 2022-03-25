Ташкент, , 09:55 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 марта принял председателя Совета старейшин (аксакалов) Организации тюркских государств, заместителя председателя Партии справедливости и развития Турции Бинали Йылдырыма. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Флаг Узбекистана Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Бинали Йылдырым находится в Узбекистане с рабочим визитом.

«В начале встречи Бинали Йылдырым передал главе государства искренние приветствия и наилучшие пожелания от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана», — говорится в сообщении.

В свою очередь, лидер Узбекистана с удовлетворением отметил нынешний уровень узбекско-турецких отношений стратегического партнерства.

«Растут объемы взаимной торговли, реализуются крупные инвестиционные проекты по созданию современной промышленности и модернизации инфраструктуры, укрепляются культурно-гуманитарные связи», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в настоящее время ведется активная подготовка к проведению очередного заседания узбекско-турецкого Совета стратегического сотрудничества высшего уровня. На встрече рассмотрены вопросы взаимодействия в рамках Организации тюркских государств. Особое внимание уделено практической реализации договоренностей Стамбульского саммита Организации, состоявшегося в ноябре прошлого года.

Также, состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки.