25 марта 2022 | Время чтения 1 мин

Пользователи соцсетей в Италии вместо соболезнований по поводу смерти экс-госсекретаря США Мадлен Олбрайт напомнили о бомбардировке Сербии и иракских детях, погибших из-за американских санкций

Владимир Бадмаев, , 12:27 — REGNUM 24 марта на 84-м году жизни скончалась бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт. Итальянские политики и СМИ выражают в связи с этим соболезнования, в то же время простые итальянцы в соцсетях называют покойную военным преступником, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мадлен Олбрайт Commonwealth Club

Комментаторы припоминают Олбрайт войну на Балканах, расширение НАТО на восток, а также заявление, что 500 тыс. погибших детей в Ираке являются не слишком высокой ценой.

«Организатор множества «прекрасных» войн», — отметил Фабио А.

«Из-за неё погибли 500 тыс. детей в Ираке», — пишет Стефано А.

«Она сказала по телевизору, что 500 000 иракских детей, погибших из-за санкций США, стоили того», — добавил Анджело Р.

«Это та, которая сказала, что 500 тыс. погибших детей являются приемлемым сопутствующим ущербом? Которая была одним из организаторов войны в Сербии? Какая милая женщина», — иронизирует Никола Альберто К.

Дети войны Freedom House

«Она была звёздно-полосатым носителем «демократии»… И никто не смел кричать про скандал, никто не учредил трибунал по военным преступлениям», — заявила Микела Ф., также припомнив госсекретарю слова про детей в Ираке.

«Совпадение или нет, но 23 марта 1999 года она приняла решение бомбить Югославию. Собственно, она обрадовалась, что смогла это сделать, 23 марта 2022 г. она умерла. Тысячи невинных жертв на её совести, сомневаюсь, что это будет прощено», — заметила Таня В.

«Я не огорчаюсь ни из-за одного госсекретаря США, ни мужчины, ни женщины, потому что у каждого госсекретаря США на совести лежат военные преступления», — считает Умберто Дз.

«Она открыла политику расширения НАТО на восток, приняв Польшу в альянс», — напомнил Джузеппе Д.

«Я считаю, она являлась неосуждённым военным преступником», — заявил Энрико У.