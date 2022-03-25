Москва, , 09:53 — REGNUM Программа стажировки молодых специалистов правительства Москвы стала победителем всероссийского конкурса Graduate Awards 2022 в номинации «Работа со студентами», сообщается на портале мэра столицы.

Молодые специалисты Mai.ru

Более 60% выпускников программы, которые уже окончили вуз, трудоустраиваются в правительство Москвы. В 2021 году на стажировку в столичное правительство было подано 10 тысяч заявок. Эксперты признали эту программу лучшим проектом по работе со студентами.

На конкурс Graduate Awards 2022 были представлены 18 крупнейших организаций по работе с выпускниками и молодыми специалистами России. Церемония награждения за достижения в области работы с молодыми специалистами прошла 24 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва стала обладателем премии Russian Creative Awards в номинации «Креативный регион года».

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