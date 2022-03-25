Чебоксары, 25 марта 2022, 09:53 — REGNUM В Чувашии в 14 районах республики продолжится работа по вводу оборот необрабатываемых сельхозземель. В 2022 году планируется расширить площадь пахотных земель на 10,5 тыс. гектаров. Соответствующее постановление подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
В республике определены меры по проведению сезонных полевых сельскохозяйственных работ в 2022 году, в том числе указаны объёмы вовлечения в оборот необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения. В этом году планируется ввести в оборот 10 561,2 гектара таких земель.
Согласно документу, наибольшее число необрабатываемых земель должны ввести Алатырский и Шумерлинский районы — соответственно 2375 и 2090 гектаров. Далее идут Марпосадский и Аликовский районы, где предстоит расширить площадь пахотных земель на 1370 и 1062 гектара соответственно.
Что касается других муниципальных образований, то обязательства по вводу заброшенных земель в севооборот взяли на себя также Урмарский район (810 гектаров), Вурнарский район (475 гектаров), Цивильский район (470 гектаров), Порецкий район (390 гектаров), Козловский район (330 гектаров), Батыревский, Чебоксарский и Ядринский район (по 280 гектаров), Красночетайский района (250,2 гектара) и Моргаушский район (99 гектаров).
Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в 2021 году заявляли о планах ввести в оборот 7 тыс. гектаров необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения, из них более 2,44 тыс. гектаров — в Алатырском районе. Тогда власти отмечали, что за последние четыре года ввели в оборот дополнительно 96,8 тыс. гектаров.