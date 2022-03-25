Чебоксары, , 09:53 — REGNUM В Чувашии в 14 районах республики продолжится работа по вводу оборот необрабатываемых сельхозземель. В 2022 году планируется расширить площадь пахотных земель на 10,5 тыс. гектаров. Соответствующее постановление подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

На участке земли Наталия Николаева © ИА REGNUM

В республике определены меры по проведению сезонных полевых сельскохозяйственных работ в 2022 году, в том числе указаны объёмы вовлечения в оборот необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения. В этом году планируется ввести в оборот 10 561,2 гектара таких земель.

Согласно документу, наибольшее число необрабатываемых земель должны ввести Алатырский и Шумерлинский районы — соответственно 2375 и 2090 гектаров. Далее идут Марпосадский и Аликовский районы, где предстоит расширить площадь пахотных земель на 1370 и 1062 гектара соответственно.

Что касается других муниципальных образований, то обязательства по вводу заброшенных земель в севооборот взяли на себя также Урмарский район (810 гектаров), Вурнарский район (475 гектаров), Цивильский район (470 гектаров), Порецкий район (390 гектаров), Козловский район (330 гектаров), Батыревский, Чебоксарский и Ядринский район (по 280 гектаров), Красночетайский района (250,2 гектара) и Моргаушский район (99 гектаров).

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в 2021 году заявляли о планах ввести в оборот 7 тыс. гектаров необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения, из них более 2,44 тыс. гектаров — в Алатырском районе. Тогда власти отмечали, что за последние четыре года ввели в оборот дополнительно 96,8 тыс. гектаров.