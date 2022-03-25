Оренбург, , 09:53 — REGNUM В Оренбургской области снижается заболеваемость острыми респираторными инфекциями. Отмечено улучшение эпидситуации. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

ОРВИ flockine

За неделю (14−20 марта) зарегистрировано 10,7 тыс. случаев заболевания, из них 5,3 тыс. — среди детей. Превышение недельного эпидемического порога наблюдается по совокупному населению за счет оренбуржцев старше 15 лет.

Добавим, неделей ранее (7−13 марта) в регионе фиксировали 8,7 тыс. случаев заболевания. Среди них числилось 3,9 тыс. фактов среди детей.