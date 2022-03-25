Москва, 25 марта, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Президенту США Джо Байдену и членам его администрации припомнят появляющиеся у страны проблемы в экономике. Об этом заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

Government.ru Дмитрий Медведев

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По его совам, проблемы в американской экономике, вызванные попытками повлиять на Россию при помощи санкций, будут припомнены Вашингтону жителями страны.

«Ну хорошо американцам выпендриваться — у них есть разные поставщики, они изолированы от Европы. Они, естественно, не так завязаны на нашей поставке. Вот от нашей нефти взяли и отказались, хотя это вызвало известные всем проблемы», — сказал Медведев в интервью РИА Новости.

Однако, отметил замглавы Совбеза, «и Байдену еще припомнят, сколько стоит галлон бензина, потому что Украина очень далеко, а бензин на бензоколонке где-нибудь в серединной части Америки стоит таких денег, которых никогда не стоил».

Как сообщало ИА REGNUM, Россия смотрит на азиатские рынки из-за возможной необходимости диверсифицировать поставки нефти и газа, рассказал Дмитрий Медведев.