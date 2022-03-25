Бостон, США, 25 марта, 2022, 09:51 — ИА Регнум. «Бостон Брюинз» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

Nhl.com Никита Кучеров

Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк оформил хет-трик.

В составе «Тампы» точными бросками отметились форварды Брэндон Хагель и Стивен Стэмкос. Российский нападающий Никита Кучеров отдал одну результативную передачу.

На сегодняшний день «Бостон» занимает шестое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 85 очков. «Тампа» идёт на седьмом месте в Восточной конференции с 84 очками.

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