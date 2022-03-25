Воронеж, 25 марта, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Приговор в отношении бывшего первого заместителя председателя Воронежской городской думы Александра Провоторова вынес Центральный районный суд Воронежа 25 марта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Решением суда Провоторов признан виновным в совершении мошенничества в крупном размере. Как установлено судом, Провоторов обещал своему коллеге за миллион рублей согласовать его кандидатуру на выборах в Воронежскую городскую думу в сентябре 2020 года с органами власти.

Суд назначил Провоторову наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также он лишён права занимать должности в органах местного самоуправления на два года. Приговор можно обжаловать в течение десяти дней.

Осуждённого должны были взять под стражу в зале суда. Однако на оглашение приговора Провоторов не пришёл. По некоторым данным, он находится в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, Провоторов был задержан в марте 2021 года. В феврале 2022 года он покинул пост первого вице-спикера и сложил полномочия депутата гордумы.