Бывший первый вице-спикер гордумы Воронежа осуждён на два года колонии
Воронеж, 25 марта, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Приговор в отношении бывшего первого заместителя председателя Воронежской городской думы Александра Провоторова вынес Центральный районный суд Воронежа 25 марта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Решением суда Провоторов признан виновным в совершении мошенничества в крупном размере. Как установлено судом, Провоторов обещал своему коллеге за миллион рублей согласовать его кандидатуру на выборах в Воронежскую городскую думу в сентябре 2020 года с органами власти.
Суд назначил Провоторову наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также он лишён права занимать должности в органах местного самоуправления на два года. Приговор можно обжаловать в течение десяти дней.
Осуждённого должны были взять под стражу в зале суда. Однако на оглашение приговора Провоторов не пришёл. По некоторым данным, он находится в больнице.
Как сообщало ИА REGNUM, Провоторов был задержан в марте 2021 года. В феврале 2022 года он покинул пост первого вице-спикера и сложил полномочия депутата гордумы.