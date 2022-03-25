Чебоксары, 25 марта, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В Чувашии появится государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности, где ряд функций будет автоматизирован. Соответствующее постановление подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Стройка

Согласно данному решению, в республике создаётся государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки полномочий в области градостроительства. Документом также утверждено положение о работе вновь формируемой системы.

Отмечается, что цели создания данной структуры — «формирование единого информационного пространства» в сфере градостроительства на территории Чувашии. Также она создаётся для межведомственного взаимодействия с другими системами, автоматизации процессов документирования, обработки, учёта и предоставления «заинтересованным лицам» сведений для осуществления градостроительной деятельности.

На данной платформе будут размещаться открытые отраслевые сведения, документы, материалы, принятые органами власти, в том числе федеральными, а также государственными корпорациями «Росатом» и «Роскосмос». Также в системе будут публиковать информацию об инженерных изысканиях, «выполненных применительно к территориям двух и более муниципальных образований, двух и более субъектов Российской Федерации».